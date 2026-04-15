Vijon gjyqi në themel për Erion Veliajn, të pranishëm në seancë Dado dhe Dumani

Zhvillohet sot seanca e radhës e gjyqit në themel për kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj.
Në sallën e gjyqit janë të pranishëm edhe dy prokurorët e çështjes, Ols Dado dhe Altin Dumani.
Veliaj ndodhet në paraburgim që prej shkurtit të vitit të kaluar, ndërsa procesi ndaj tij vijon në fazën e shqyrtimit në themel.
Seanca e fundit gjyqësore është zhvilluar më 3 prill, ku trupa gjykuese i dha dy javë kohë avokatit Ndreca për t’u njohur me dosjen hetimore, e cila përbëhet nga rreth 60 mijë faqe.
Procesi pritet të vijojë me shqyrtimin e provave dhe dëgjimin e palëve në seancat në vijim.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
