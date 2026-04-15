SPAK lëshon 10 urdhër-arreste, disa të ndaluar
Transmetuar më 15-04-2026, 09:17

SPAK ka ndërmarrë një aksion të befasishëm kundër një grupi të dyshuar për trafik të lëndëve narkotike, duke lëshuar 10 urdhër-arreste.

Sipas informacioneve paraprake, disa persona janë ndaluar gjatë operacionit, ndërsa aksioni është ende në vijim.

Hetimet lidhen me një çështje të ndjekur nga prokurori Alfred Shehu.

Burime në SPAK bëjnë me dije se operacioni synon goditjen e një rrjeti të organizuar kriminal që merret me trafik droge.

Ndërkohë pritet që në orët në vijim të ketë më shumë detaje lidhur me personat e përfshirë dhe shtrirjen e aktivitetit kriminal.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

