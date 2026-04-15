Nga sot reduktohet me 40% transporti publik në të gjithë Shqipërinë, kaos në stacionet e autobusëve

TIRANË- Një ditë pas njoftimit zyrtar nga Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas dhe Shoqata e Transportit Urban dhe Interurban, shërbimi është reduktuar me 40% të flotës, ashtu siç ishte paralajmëruar. Si pasojë, raportohet se në Tiranë ka pasur vonesa të shumta dhe fluks i lartë qytetarësh në stacione.
Dhjetëra qytetarë janë detyruar të presin për periudha të gjata për të siguruar transportin në stacione, ndërsa shumë prej tyre kanë pasur vështirësi për të mbërritur në kohë në destinacionet e tyre.
Shoqatat theksojnë se situata ekonomike e operatorëve është përkeqësuar ndjeshëm, duke i vendosur në kushte të vështira për vijimin e aktivitetit. Ata nënvizojnë se reduktimi i shërbimit nuk është një zgjedhje, por një masë e detyruar për të përballuar krizën.
“Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas dhe Shoqata e Transportit Urban dhe Interurban informojnë qytetarët se, pavarësisht problematikës së ngritur prej javësh dhe takimit të zhvilluar më datë 01.04.2026 me institucionet përgjegjëse, deri në këtë moment nuk është marrë asnjë masë konkrete mbështetëse për sektorin e transportit publik. Kështu konstatojmë se:
a) Nuk është miratuar asnjë skemë kompensimi për rritjen e çmimit të karburantit, pavarësisht kërkesës së përsëritur të operatorëve; b) Nuk ka një vendim zyrtar apo plan veprimi për lehtësimin e barrës financiare të sektorit; c) Nuk është dhënë asnjë afat konkret për ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse; d) Nuk ka nisur asnjë proces për rishikimin e elementeve fiskale që ndikojnë drejtpërdrejt në kostot operative (akcizë, taksë qarkullimi, TVSH).
Kjo mungesë reagimi dhe veprimi konkret ka përkeqësuar ndjeshëm situatën financiare të operatorëve, të cilët ndodhen tashmë në kushte tejet të vështira për të përballuar vazhdimin e aktivitetit.
Për pasojë, ju bëjmë me dije se, duke filluar nga nesër do të reduktojmë numrin e mjeteve në qarkullim duke e ulur me 40% flotën në shërbimin e transportit publik, si një masë e detyruar për përballimin e kësaj situate emergjente.
U bëjmë thirrje qytetarëve për mirëkuptim dhe të parashikojnë kohën e udhëtimit, duke theksuar se kjo situatë nuk vjen si rezultat i vullnetit të operatorëve, por si pasojë direkte e mungesës së ndërhyrjes institucionale në kohë.
Shoqatat mbeten të hapura për dialog dhe bashkëpunim, por theksojnë nevojën për ndërhyrje të menjëhershme dhe efektive”, thuhet në njoftim.
