Bllokada amerikane ndaj Iranit ngre pikëpyetje për efektivitetin dhe pasojat globale

Ekspertët ndahen mbi strategjinë e Donald Trump për Ngushticën e Hormuzit, ndërsa tensionet rrezikojnë tregjet energjetike
IRAN – Përshkallëzimi i tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ka hyrë në një fazë të re, pas vendosjes së një bllokade detare amerikane në një nga rrugët më strategjike të tregtisë globale, Ngushtica e Hormuzit.
Sipas autoriteteve amerikane, masa synon vetëm anijet që nisen nga ose kanë destinacion portet iraniane në Gjirin Persik dhe Gjirin e Omanit. Presidenti amerikan Donald Trump synon përmes kësaj lëvizjeje të detyrojë Teheranin të heqë kufizimet e vendosura më herët mbi kalimin detar.
Megjithatë, situata mbetet e paqartë dhe komplekse. Në praktikë, bëhet fjalë për një “bllokadë të bllokadës”, ndërsa të dyja palët përpiqen të ushtrojnë kontroll mbi këtë nyje jetike të ekonomisë botërore.
Prania ushtarake dhe zbatimi në terren
Sipas zyrtarëve në Uashington, më shumë se 15 anije luftarake amerikane janë angazhuar në operacion, përfshirë një aeroplanmbajtëse dhe disa shkatërrues raketorë. Raportimet e Wall Street Journal tregojnë se disa prej këtyre anijeve mund të shoqërojnë ose ndalojnë mjete tregtare në zona të caktuara.
Analistët vlerësojnë se forcat amerikane mund të pozicionohen jashtë ngushticës për të shmangur përballje direkte me Iranin.
Efektiviteti në pikëpyetje
Të dhënat e transportit detar sugjerojnë se bllokada nuk është plotësisht efektive. Një cisternë kineze e sanksionuar nga SHBA ka arritur të kalojë përmes ngushticës, pavarësisht masave në fuqi. Sipas platformave si LSEG, MarineTraffic dhe Kpler, kjo ishte anija e parë që largohet nga Gjiri Persik pas nisjes së bllokadës.
Ndërkohë, raportohet se anije të tjera të sanksionuara vijojnë të lëvizin drejt zonës, duke ngritur dyshime mbi zbatimin real të kufizimeve.
Debate në SHBA dhe analiza ndërkombëtare
Në SHBA, strategjia ka shkaktuar reagime të përziera. Qendra analitike The Soufan Center vlerëson se qëllimi kryesor është dobësimi ekonomik i Iranit dhe presioni ndaj blerësve kryesorë të naftës, veçanërisht Kinës.
Ish-diplomati Richard Haass e konsideron masën të justifikuar, duke argumentuar se kontrolli iranian mbi këtë rrugë ndërkombëtare është i papranueshëm.
Në të kundërt, gjenerali në pension Randy Manner paralajmëron se SHBA po rrezikon të bllokojë vetë një korridor që më parë synonte ta mbante të hapur. Ai thekson se Irani ka alternativa për eksportet e naftës, përfshirë rrugë tokësore dhe Detin Kaspik.
Reagimi i Iranit dhe komunitetit ndërkombëtar
Teherani e ka cilësuar bllokadën si shkelje të rëndë të ligjit ndërkombëtar. Ambasadori iranian në OKB, Amir Saeed Iravani, e përshkroi veprimin si cenim të sovranitetit të vendit. Ndërkohë, autoritetet ushtarake iraniane e kanë quajtur atë “akt piraterie” dhe kanë paralajmëruar për reagim ushtarak.
Edhe aktorë të tjerë ndërkombëtarë kanë shprehur shqetësim. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Ndërkombëtare Detare, Arsenio Domínguez, kritikoi çdo kufizim të lundrimit në këtë rrugë kyçe.
Nga ana e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas theksoi se BE kundërshton çdo masë që pengon kalimin e lirë dhe të sigurt.
Kina dhe Rusia gjithashtu kanë reaguar kundër veprimeve amerikane. Pekini ka kërkuar lundrim të papenguar, ndërsa Moska ka intensifikuar kontaktet diplomatike me Kinën, përfshirë një vizitë të ministrit të jashtëm Sergej Lavrov.
Rrezik për tregjet globale
Ekspertët paralajmërojnë se çdo ndërprerje e zgjatur e trafikut në Ngushticën e Hormuzit mund të rrisë ndjeshëm çmimet globale të energjisë dhe të shtojë presionin për një zgjidhje diplomatike.
Në mungesë të një marrëveshjeje, kriza rrezikon të përshkallëzohet më tej, duke ndikuar jo vetëm rajonin, por edhe ekonominë globale në tërësi.
