Irani kërkon zyrtarisht kompensim lufte nga Emiratet, Katari, Arabia Saudite, Jordania dhe Bahrein: Bashkëpunuan me SHBA dhe Izraelin

Irani kërkoi zyrtarisht kompensim nga pesë vende rajonale për pjesëmarrjen e tyre në luftën amerikano-sioniste kundër Iranit.
Sipas ParsToday, Amir Saeed Iravani, përfaqësuesi i Përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara, deklaroi: “Ne kërkojmë kompensim nga pesë vende rajonale, përfshirë Bahreinin, Arabinë Saudite, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jordaninë, për pjesëmarrjen e tyre në luftën amerikane dhe izraelite kundër Iranit”.
“Këto pesë vende, përmes shkeljeve të tyre ndërkombëtare, kanë shkelur detyrimet e tyre ndërkombëtare ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe të drejtën ndërkombëtare, dhe kështu përgjegjësia e tyre ndërkombëtare është përmbushur dhe ato duhet të bëjnë kompensim të plotë për dëmet e shkaktuara ndaj Republikës Islamike të Iranit, duke përfshirë pagesën e kompensimit për të gjitha dëmet materiale dhe morale që vijnë nga shkeljet e tyre ndërkombëtare", tha zyrtari iranian.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd