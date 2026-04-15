Irani kërkon zyrtarisht kompensim lufte nga Emiratet, Katari, Arabia Saudite, Jordania dhe Bahrein: Bashkëpunuan me SHBA dhe Izraelin
Transmetuar më 15-04-2026, 08:05

Irani kërkoi zyrtarisht kompensim nga pesë vende rajonale për pjesëmarrjen e tyre në luftën amerikano-sioniste kundër Iranit.

Sipas ParsToday, Amir Saeed Iravani, përfaqësuesi i Përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara, deklaroi: “Ne kërkojmë kompensim nga pesë vende rajonale, përfshirë Bahreinin, Arabinë Saudite, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jordaninë, për pjesëmarrjen e tyre në luftën amerikane dhe izraelite kundër Iranit”.

“Këto pesë vende, përmes shkeljeve të tyre ndërkombëtare, kanë shkelur detyrimet e tyre ndërkombëtare ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe të drejtën ndërkombëtare, dhe kështu përgjegjësia e tyre ndërkombëtare është përmbushur dhe ato duhet të bëjnë kompensim të plotë për dëmet e shkaktuara ndaj Republikës Islamike të Iranit, duke përfshirë pagesën e kompensimit për të gjitha dëmet materiale dhe morale që vijnë nga shkeljet e tyre ndërkombëtare", tha zyrtari iranian.

