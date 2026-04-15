Irani: Ndërprerja e luftës varet nga SHBA sesa mund ta frenojë Izraelin

A po vendoset fati i konfliktit? Deklarata që po ndryshon gjithçka mes SHBA dhe Iranit
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se ndërprerja e përshkallëzimit të konfliktit në rajon varet drejtpërdrejt nga angazhimi i Shteteve të Bashkuara për të ndalur veprimet ushtarake dhe për të frenuar Izraelin, veçanërisht në Liban.
Këto komente ai i bëri gjatë një bisede telefonike me homologun e tij spanjoll, José Manuel Albares, ku diskutuan zhvillimet e fundit dhe përpjekjet diplomatike për një armëpushim, citon noa.al një raport të Press Tv.
Sipas Araghchit, Irani ka treguar gatishmëri për të bashkëpunuar me ndërmjetësit ndërkombëtarë për të arritur një ndalim të luftimeve dhe për të stabilizuar situatën në rajon. Ai tha se Teherani ka reaguar në mënyrë pozitive ndaj iniciativave diplomatike, por shtoi se suksesi i tyre varet nga veprimet konkrete të SHBA.
"Ndërprerja përfundimtare e ciklit të agresionit të paprovokuar që synon Iranin dhe hakmarrjen e duhur të Republikës Islamike varet nga angazhimi i SHBA-së për të ndaluar agresionin dhe mizoritë izraelite në Liban", tha MPJ.
Ministri iranian akuzoi SHBA dhe Izraelin për veprime të paligjshme ushtarake gjatë një periudhe 40-ditore, duke nënvizuar se një armëpushim i qëndrueshëm kërkon jo vetëm ndalimin e sulmeve ndaj Iranit, por edhe përfundimin e përshkallëzimit në Liban.
Ndërkohë, bisedimet e ndërmjetësuara nga Pakistani në Islamabad mes zyrtarëve amerikanë dhe iranianë nuk kanë sjellë ende një marrëveshje konkrete. Sipas burimeve iraniane, kërkesat e larta të SHBA mbeten pengesa kryesore për arritjen e një marrëveshjeje, duke e vendosur përgjegjësinë për ecurinë e procesit diplomatik në duart e Uashingtonit.
Nga ana tjetër, Araghchi vlerësoi qëndrimin e Spanjës për respektimin e ligjit ndërkombëtar dhe mbrojtjen e vlerave njerëzore, duke theksuar se këto qëndrime janë vlerësuar si nga populli iranian ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar.
Ministri i Jashtëm spanjoll, José Manuel Albares, konfirmoi se mbështetja për ligjin ndërkombëtar dhe kundërshtimi i luftës janë parime themelore të politikës së jashtme të Spanjës. Ai theksoi gjithashtu nevojën që të gjitha palët të fokusohen në diplomaci për të rikthyer stabilitetin dhe sigurinë afatgjatë në rajon.
