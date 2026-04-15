Nga vendi më i lirë tek më i shtrenjti: Si u rritën çmimet në Shqipëri në 10 vite

Tiranë, 15 prill 2026 – Shqipëria ka shënuar rritjen më të shpejtë të çmimeve në Rajonin e Ballkanit Perëndimor gjatë dekadës së fundit, sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat.
Në vitin 2015, niveli i çmimeve në Shqipëria ishte sa 48.3% e mesatares së Bashkimi Evropian, duke e renditur vendin ndër më të lirat në rajon, së bashku me Maqedonia e Veriut.
Megjithatë, deri në vitin 2024, ky tregues ka arritur në 70.6% të mesatares së BE-së, duke e bërë Shqipërinë vendin më të shtrenjtë në rajon.
Rritja e çmimeve ka qenë veçanërisht e dukshme pas vitit 2021, ndërsa në disa kategori, si ushqimet, çmimet kanë arritur madje 101% të mesatares së BE-së.
Ky zhvillim tregon një afrimitet të shpejtë të kostos së jetesës me standardet evropiane.
Në të kundërt, të ardhurat nuk kanë ndjekur të njëjtin ritëm. Sipas të dhënave krahasuese, paga mesatare mujore në Shqipëri mbetet ndër më të ulëtat në rajon, rreth 860 euro në vitin 2025, më e ulët se në Serbia, Bosnjë dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut.
Sipas analizës, kjo mospërputhje midis çmimeve dhe pagave ka rritur ndjeshëm presionin mbi buxhetet familjare. Familjet shqiptare shpenzojnë rreth 40% të të ardhurave për ushqime dhe pije joalkoolike, krahasuar me mesataren prej 13% në BE.
Në nivel rajonal, vendet e tjera kanë përjetuar rritje më të moderuar të çmimeve. Në vitin 2024, çmimet në Serbi ishin sa 67% e mesatares së BE-së, ndërsa në Mal të Zi 64.2%. Ndërkohë, Bosnjë dhe Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut mbeten ndër vendet me koston më të ulët të jetesës.
Diferencat e çmimeve kanë nxitur gjithashtu fenomenin e blerjeve ndërkufitare, ku shumë qytetarë shqiptarë zgjedhin të blejnë produkte dhe karburant në vendet fqinje, për shkak të kostove më të ulëta.
Ekspertët vlerësojnë se rritja e kërkesës nga turizmi dhe faktorë të tjerë ekonomikë kanë ndikuar në rritjen e çmimeve, veçanërisht në sektorët e shërbimeve, ushqimit dhe banesave.
