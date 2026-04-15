Champions League: Atletico eliminon Barcelonën, PSG siguron gjysmëfinalen

Madrid, 14 prill 2026 – UEFA Champions League vazhdoi me ndeshjet e kthimit të çerekfinaleve, ku Atlético Madrid dhe Paris Saint-Germain siguruan kualifikimin për në gjysmëfinale, ndërsa FC Barcelona dhe Liverpool FC u eliminuan nga gara.
Në stadiumin Cívitas Metropolitano, Barcelona fitoi 2-1 ndaj Atlético Madrid, por kjo rezultoi e pamjaftueshme për të përmbysur humbjen 2-0 në ndeshjen e parë. Me rezultatin e përgjithshëm 3-2, skuadra e drejtuar nga Diego Simeone kalon më tej.
Për katalanasit shënuan Lamine Yamal në minutën e 4-t dhe Ferran Torres në të 24-ën, ndërsa goli vendimtar për vendasit erdhi nga Ademola Lookman në minutën e 31-të. Situata u vështirësua për Barcelonën pas kartonit të kuq të Eric García në minutën e 79-të.
Në ndeshjen tjetër, të zhvilluar në Anfield, PSG fitoi 2-0 ndaj Liverpoolit, duke vulosur kualifikimin me rezultatin e përgjithshëm 4-0. Protagonist i sfidës ishte Ousmane Dembélé, i cili realizoi të dy golat në minutat 72 dhe 90+1.
Në fazën gjysmëfinale, PSG do të përballet me fituesin e çiftit Bayern Munich – Real Madrid, ndërsa Atlético Madrid pret fituesin e sfidës Arsenal FC – Sporting CP.
Ndeshjet e tjera të kthimit të çerekfinaleve do të zhvillohen më 15 prill, ku do të përcaktohen edhe dy skuadrat e fundit gjysmëfinaliste.
