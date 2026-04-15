Digjen dy makina në Vlorë, njëra i përket punonjësit të policisë

Një ngjarje e dyshimtë është regjistruar mbrëmjen e së martës në zonën e Transballkanikes, ku dy automjete janë përfshirë nga flakët.
Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm, pasi fillimisht është hedhur lëndë djegëse në njërin prej mjeteve, i cili më pas është përfshirë plotësisht nga flakët.
Burime të pakonfirmuara flasin se në një automjet që i përket një efektivi policie është hedhur molotov.
Si pasojë e përhapjes së zjarrit, është dëmtuar edhe një automjet tjetër i parkuar pranë vendit të ngjarjes.
Një prej mjeteve është shkrumbuar totalisht. Fatmirësisht, automjetet kanë qenë të parkuara dhe nuk raportohet për persona të lënduar.
Autoritetet po punojnë për verifikimin e shkaqeve të plota të incidentit.
