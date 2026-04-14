Spanja finalizon planin e amnistisë për migrantët pa dokumente, u hap rruga për leje qëndrimi të përkohshme

Madrid, 14 prill 2026, ora 22:55 – Qeveria e Spanjës ka finalizuar planin për një masë të gjerë amnistie, e cila pritet t’u mundësojë qindra mijëra emigrantëve pa dokumente të aplikojnë për leje qëndrimi të përkohshme ligjore.
Nisma e qeverisë së kryeministrit Pedro Sánchez është prezantuar fillimisht në fillim të vitit dhe tashmë është miratuar përmes një dekreti mbretëror, duke shmangur procesin parlamentar.
Sipas autoriteteve spanjolle, masa synon të formalizojë statusin e emigrantëve të parregullt që ndodhen tashmë në vend dhe të lehtësojë integrimin e tyre në tregun e punës, duke reduktuar gjithashtu ekonominë informale.
Plani parashikon që të përfitojnë personat që kanë hyrë në Spanjë para 1 janarit të këtij viti dhe që mund të provojnë qëndrimin e vazhdueshëm për të paktën pesë muaj, si dhe mungesën e precedentëve penalë.
Emigrantët e kualifikuar do të pajisen fillimisht me një leje qëndrimi njëvjeçare të përkohshme, pas së cilës do të kenë mundësi të aplikojnë për leje pune ose qëndrim afatgjatë.
Ministrja e Migracionit, Elma Saiz, ka bërë të ditur se aplikimet do të nisin më 20 prill, fillimisht në mënyrë fizike dhe më pas online, ndërsa afati i aplikimit do të përfundojë më 30 qershor.
Qeveria e Madridit e ka justifikuar këtë politikë si të domosdoshme për rritjen ekonomike dhe formalizimin e fuqisë punëtore, ndërsa thekson se migrantët duhet të kontribuojnë në mënyrë të rregullt në sistemin tatimor dhe shoqëror.
Megjithatë, plani ka hasur kritika nga opozita e qendrës së djathtë, e cila e ka cilësuar masën si të paqëndrueshme dhe me pasoja afatgjata për sistemin e migracionit në vend.
Sipas të dhënave zyrtare, në Spanjë jetojnë rreth 50 milionë banorë, ndërsa qeveria vlerëson se rreth gjysmë milioni emigrantë mund të përfitojnë nga kjo skemë, me disa institucione kërkimore që e çojnë këtë shifër edhe më lart.
Masat e ngjashme janë zbatuar edhe më parë në Spanjë, por këtë herë qeveria ka ndjekur një procedurë të përshpejtuar ligjore, duke anashkaluar parlamentin për shkak të mungesës së shumicës së nevojshme për miratim.
