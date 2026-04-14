Ish-ministri kroat i Mbrojtjes: Vuçiç do të sulmonte Kosovën nëse Rusia do të fitonte shpejt në Ukrainë

Zagreb/Tiranë – Ish-ministri i Mbrojtjes së Kroacisë, Ante Kotromanoviç, ka komentuar situatën e sigurisë në Ballkan, duke ngritur shqetësime për retorikën e Serbisë ndaj Kosovës dhe zhvillimet gjeopolitike në rajon.
Në një intervistë, Kotromanoviç vlerësoi se armatosja e Serbisë ka më shumë karakter të brendshëm politik sesa strategjik, duke u përdorur sipas tij për forcimin e pushtetit të presidentit serb Aleksandar Vuçiç.
Ai deklaroi se diskursi i vazhdueshëm ndaj Kosovës mbetet problematik dhe, në një skenar hipotetik, do të mund të përbënte rrezik serioz për rajonin nëse konteksti ndërkombëtar do të ndryshonte në favor të Rusisë.
“Besoj se Vuçiç do të kishte zbritur në Kosovë me forcat e tij nëse Rusia do ta kishte mposhtur Ukrainën brenda një muaji. Kush do ta kishte ndalur atëherë?”, u shpreh ai.
Kotromanoviç bëri gjithashtu dallim mes politikave të mbrojtjes së Kroacisë dhe Serbisë, duke theksuar se Kroacia, si anëtare e NATO-s, nuk përbën kërcënim për vendet e rajonit.
Ai komentoi edhe raportimet për bashkëpunime ushtarake dhe furnizime me armatim në rajon, si dhe theksoi rëndësinë e zhvillimit të teknologjive moderne ushtarake, veçanërisht përdorimin e dronëve në luftërat bashkëkohore.
Në fund, ish-ministri kroat u shpreh në favor të rikthimit të shërbimit të detyrueshëm ushtarak për qytetarët, duke argumentuar se ndryshimet globale të sigurisë e bëjnë të domosdoshëm një model më të gjerë mobilizimi dhe trajnimi ushtarak.
Ai komentoi gjithashtu edhe dinamikat brenda NATO-s, duke sugjeruar se aleanca po përballet me sfida të reja dhe se vendet anëtare po orientohen gjithnjë e më shumë drejt forcimit të kapaciteteve të tyre të brendshme mbrojtëse.
