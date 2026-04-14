Detaje të forta nga zjarri, Karamuço: Bashkia e Kamzës çoi shkallaren, uji u mbush në Paskuqan

Tiranë, 14 prill 2026 – Profesori i kriminalistikës, Ervin Karamuço, ka komentuar mënyrën e menaxhimit të zjarrit që përfshiu një pallat në kryeqytet, duke ngritur kritika të forta për kapacitetet logjistike të autoriteteve vendore.
Në një intervistë televizive, Karamuço u shpreh se situata tregoi mungesë të pajisjeve të nevojshme për ndërhyrje në ndërtesa shumëkatëshe, duke theksuar se mjetet e zjarrfikëses së Bashkisë së Tiranës nuk arrijnë përtej pesë kateve.
Sipas tij, për të përballuar emergjencën është kërkuar ndihma e zjarrfikëses së Kamzës, e cila disponon mjete me shkallë më të lartë, të përshtatshme për ndërhyrje në godina deri në nëntë kate.
Ai theksoi gjithashtu se në operacion është përdorur edhe furnizimi me ujë nga zona e Paskuqanit, si pjesë e përpjekjeve për shuarjen e flakëve.
Karamuço kritikoi gjithashtu menaxhimin e situatës në raste të ngjashme në të kaluarën, duke përmendur se problematikat me ndërtesat shumëkatëshe mbeten të përsëritura dhe të paadresuara në mënyrë të mjaftueshme.
Ai sugjeroi se institucionet duhet të investojnë në pajisje moderne ndërhyrjeje, përfshirë dronë dhe sisteme të avancuara zjarrfikëse që, sipas tij, përdoren në shumë vende evropiane për ndërhyrje në ndërtesa të larta.
Deklaratat e tij vijnë në një moment kur autoritetet po vijojnë hetimet dhe vlerësimin e plotë të dëmeve nga zjarri në kompleksin e banimit në Tiranë.
