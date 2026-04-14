Izraeli godet sërish Gazën, 6 të vrarë, mes tyre dy fëmijë

Gazë, 14 prill 2026 – Të paktën gjashtë persona, përfshirë dy fëmijë, kanë humbur jetën si pasojë e një sulmi të ri ajror në Rripin e Gazës, ndërsa disa të tjerë kanë mbetur të plagosur, disa prej tyre në gjendje të rëndë.
Sipas autoriteteve palestineze, sulmi ka pasur në shënjestër një automjet policie në qytetin e Gazës, ndërsa nëntë kalimtarë janë raportuar të plagosur gjatë ngjarjes.
Ndërkohë, ushtria izraelite ka deklaruar se në veri të Rripit të Gazës ka vrarë një person të armatosur, i cili, sipas saj, ishte afruar ndaj forcave ushtarake në terren.
Që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së armëpushimit më 10 tetor 2025, më shumë se 750 palestinezë raportohet të jenë vrarë në incidente të ndryshme, ndërsa të dyja palët – Izraeli dhe Hamasi – vazhdojnë të akuzojnë njëra-tjetrën për shkelje të marrëveshjes.
Situata në rajon mbetet e tensionuar, me përshkallëzim të vazhdueshëm të dhunës dhe viktima të reja nga të dyja palët.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd