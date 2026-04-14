Ministri i Jashtëm kosovar nga Tirana: Propozim për dërgimin e mësuesve të gjuhës shqipe në diasporë
Transmetuar më 14-04-2026, 22:32

Tiranë, 14 prill 2026 – Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Glauk Konjufca, ka propozuar një qasje të re të përbashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë për forcimin e mësimit të gjuhës shqipe në diasporë.

Gjatë “Samitit të Diasporës” të zhvilluar në Tiranë, ai theksoi nevojën për dërgimin e një numri të konsiderueshëm mësuesish të gjuhës shqipe në shtetet ku është e përqendruar më së shumti mërgata shqiptare.

Sipas Konjufcës, ky projekt duhet të financohet nga të dyja shtetet dhe të institucionalizohet si politikë e përbashkët, duke mos u lënë vetëm në iniciativën vullnetare të komuniteteve shqiptare jashtë vendit.

“Arritja më e madhe do të ishte që së bashku me Shqipërinë të dërgonim një numër të madh mësimdhënësish, të financuar nga të dy shtetet, në vendet ku është e përqendruar mërgata jonë,” u shpreh ai.

Ai vlerësoi se aktualisht përfshirja e fëmijëve të diasporës në mësimin e gjuhës shqipe mbetet e ulët dhe, sipas tij, nuk e kalon 10 për qind.

Konjufca theksoi se ruajtja e gjuhës shqipe nuk duhet të mbetet vetëm përgjegjësi familjare, por duhet të ngrihet në nivel shtetëror, përmes një strategjie të përbashkët institucionale.

Ai shtoi gjithashtu nevojën për krijimin e strukturave dhe organizimeve të përbashkëta të diasporës, me qëllim forcimin e lidhjeve kulturore dhe kombëtare me vendet e origjinës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

