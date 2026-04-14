Irani bën bilancin e luftës, publikon për herë të parë sa kushton dëmi që duhet të paguajnë SHBA dhe Izraeli

Irani thotë se dëmi i shkaktuar nga agresioni amerikano-izraelit vlerësohet në 270 miliardë dollarë
Qeveria iraniane deklaroi sot për herë të parë se vlerësimi paraprak i vendit për dëmin e shkaktuar nga agresioni i paprovokuar SHBA-Izrael ka arritur në 270 miliardë dollarë, duke theksuar se shifra mund të ndryshojë.
Zëdhënësja e qeverisë, Fatemeh Mohajerani, tha se vlerësimi nuk ishte ende përfundimtar duke theksuar se “dëmet zakonisht vlerësohen në disa parametra”.
Ajo vuri në dukje gjithashtu se çështja e dëmshpërblimeve të luftës po ndiqej përmes kanaleve diplomatike.
“Një nga çështjet që po ndiqet nga ekipi ynë negociator, dhe që diskutohet gjithashtu në bisedimet e Islamabadit, është çështja e dëmshpërblimeve të luftës”, vuri në dukje zyrtarja.
Ajo po i referohej negociatave të ndërmjetësuara nga Pakistani që u zhvilluan midis një delegacioni iranian dhe një delegacioni amerikan në Islamabad gjatë të shtunës dhe të dielës.
Të premten, presidenti i Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Iraniane (IRCS) tha se më shumë se 125,000 struktura civile ishin shkatërruar ose dëmtuar rëndë si rezultat i agresionit.
Pir-Hossein Koulivand identifikoi 100,000 nga strukturat si prona banimi dhe 23,500 si qendra tregtare dhe njësi të tjera biznesi.
Sipas Organizatës Mjekësore Ligjore të Iranit, lufta çoi gjithashtu në vdekjen e të paktën 3,753 personave, përfshirë gra dhe fëmijë.
Sulmi amerikano-izraelit ndaj Iranit filloi më 28 shkurt me sulme ajrore që vranë zyrtarë dhe komandantë të lartë iranianë.
Përgjigja e Iranit në kuadër të Operacionit Premtimi i Vërtetë 4 përfshinte operacione të përditshme me raketa dhe dronë, në total 100, që synonin vende në territoret e pushtuara nga Izraeli, si dhe bazat dhe asetet ushtarake amerikane në të gjithë rajonin.
Irani gjithashtu bllokoi Ngushticën e Hormuzit për anijet cisternë të naftës dhe gazit të lidhura me kundërshtarët dhe ata që bashkëpunojnë me ta për të ruajtur sigurinë në rrugën ujore strategjike.
SHBA-të e pranuan zyrtarisht propozimin prej 10 pikash të Iranit më 8 prill si bazë për një armëpushim të përhershëm.
Më 12 prill, delegacionet iraniane dhe amerikane nuk arritën një marrëveshje pas më shumë se 20 orësh negociatash në kryeqytetin pakistanez, Islamabad. Armëpushimi i përkohshëm është ende në fuqi.
