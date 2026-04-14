Zjarri në kompleksin e banimit në Tiranë, Kryeinspektori Sula: Ngrihet grup pune për verifikimin e shkaqeve

Tiranë, 14 prill 2026 – Pas zjarrit të rënë në një kompleks banimi në kryeqytet, Inspektorati i Përgjithshëm ka bërë të ditur se po ndjek nga afër zhvillimet e situatës dhe ka nisur veprimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Me urdhër të Inspektorit të Përgjithshëm, Dashnor Sula, është ngritur një grup pune i posaçëm, i cili do të kryejë verifikime të detajuara mbi rrethanat e zjarrit.
Sipas njoftimit zyrtar, hetimet do të fokusohen në kontrollin e aktiviteteve ekonomike që ushtroheshin në ambientet e kompleksit, për të verifikuar nëse ato kanë qenë në përputhje me kushtet teknike dhe kërkesat ligjore në fuqi.
Gjithashtu, grupi i punës do të shqyrtojë funksionimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të sigurisë, përfshirë alarmet kundër zjarrit, pajisjet për shuarjen e flakëve, sinjalistikën orientuese dhe daljet emergjente.
Inspektorati i Përgjithshëm thekson se do të bashkëpunojë ngushtë me institucionet përgjegjëse dhe do të ndërmarrë të gjitha masat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi, në funksion të zbardhjes së plotë të shkaqeve dhe përgjegjësive për këtë ngjarje.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
