Zjarri pranë QSUT në Tiranë, 8 të lënduar – 7 me asfiksi, një zjarrfikës te Trauma

Tiranë, 14 prill 2026 – Tetë persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e zjarrit që përfshiu një pallat pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë, pasditen e së martës.
Sipas të dhënave paraprake, shtatë prej të lënduarve janë transportuar në QSUT, ku po marrin trajtim për asfiksi nga tymi, ndërsa një efektiv i shërbimit zjarrfikës është dërguar në Spitalin e Traumës, pas një dëmtimi në këmbë.
Zjarri, i cili ka përfshirë kryesisht fasadën e godinës, vijon prej më shumë se tre orësh, ndërsa forcat në terren po punojnë intensivisht për izolimin dhe shuarjen e flakëve.
Në operacion janë angazhuar tetë mjete zjarrfikëse, gjashtë automjete të emergjencave dhe rreth 50 efektivë, përfshirë forca nga ushtria dhe emergjencat civile. Ndërkohë, edhe dy helikopterë të tipit “Cougar” po operojnë nga ajri për të ndihmuar në neutralizimin e vatrave të zjarrit.
Po ashtu, katër autoambulanca janë vendosur në gatishmëri për t’u ardhur në ndihmë banorëve dhe efektivëve që mund të shfaqin probleme shëndetësore, kryesisht nga asfiksia.
Autoritetet vijojnë ndërhyrjen në terren, ndërsa shkaqet e rënies së zjarrit mbeten ende të paqarta.
