Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zjarri në Tiranë, një qytetar i lënduar
Transmetuar më 14-04-2026, 18:18

Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë një pallat shumëkatësh në afërsi të spitalit QSUT “Nënë Tereza” në Tiranë, ku ndodhen edhe konviktet e studentëve të mjekësisë dhe infermierisë.

Sipas informacioneve paraprake, raportohet për të paktën një person të lënduar, i cili dyshohet se ka pësuar asfiksi. Ai është nxjerrë nga forcat zjarrfikëse përmes shkallëve ndihmëse, pasi ndodhej në katet e sipërme të godinës.

Flakët fillimisht kanë përfshirë fasadën e pallatit dhe më pas janë përhapur me shpejtësi në struktura të tjera të ndërtesës, duke shkaktuar edhe rrëzim të pjesshëm të fasadës brenda pak minutash. Situata konsiderohet e rëndë dhe rreziku për përhapje në njësitë e tjera të kompleksit mbetet i lartë.

Shumica e banorëve janë evakuuar, ndërsa në vendngjarje ndodhen shërbime të shumta zjarrfikëse që po punojnë intensivisht për shuarjen e flakëve dhe vendosjen nën kontroll të situatës.

Autoritetet ende nuk kanë konfirmuar nëse ka persona të tjerë të lënduar, ndërsa shkaqet e zjarrit mbeten të paqarta.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...