Zjarri në Tiranë, një qytetar i lënduar

Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë një pallat shumëkatësh në afërsi të spitalit QSUT “Nënë Tereza” në Tiranë, ku ndodhen edhe konviktet e studentëve të mjekësisë dhe infermierisë.
Sipas informacioneve paraprake, raportohet për të paktën një person të lënduar, i cili dyshohet se ka pësuar asfiksi. Ai është nxjerrë nga forcat zjarrfikëse përmes shkallëve ndihmëse, pasi ndodhej në katet e sipërme të godinës.
Flakët fillimisht kanë përfshirë fasadën e pallatit dhe më pas janë përhapur me shpejtësi në struktura të tjera të ndërtesës, duke shkaktuar edhe rrëzim të pjesshëm të fasadës brenda pak minutash. Situata konsiderohet e rëndë dhe rreziku për përhapje në njësitë e tjera të kompleksit mbetet i lartë.
Shumica e banorëve janë evakuuar, ndërsa në vendngjarje ndodhen shërbime të shumta zjarrfikëse që po punojnë intensivisht për shuarjen e flakëve dhe vendosjen nën kontroll të situatës.
Autoritetet ende nuk kanë konfirmuar nëse ka persona të tjerë të lënduar, ndërsa shkaqet e zjarrit mbeten të paqarta.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
