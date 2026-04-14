Flakët gjigante në pallat, momenti kur zjarrfikësit shpëtojnë një person

Situata nga zjarri në një kompleks banimi përballë spitalit QSUT “Nënë Tereza” në Tiranë është përkeqësuar ndjeshëm, ndërsa flakët kanë përfshirë pothuajse të gjithë godinën.
Zjarrfikësit kanë ndërhyrë në mënyrë urgjente, duke hyrë edhe nga dritaret e pallatit për të shpëtuar banorët e bllokuar brenda. Deri më tani, raportohet se është nxjerrë i gjallë një person nga ndërhyrja e forcave të emergjencës.
Në vendngjarje ndodhen katër mjete zjarrfikëse, të cilat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve, ndërsa situata vijon të mbetet e vështirë për shkak të përhapjes së zjarrit.
Autoritetet ende nuk kanë përcaktuar shkakun e rënies së zjarrit. Deri në këto momente nuk raportohen persona të tjerë të lënduar, por vetëm dëme të konsiderueshme materiale.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd