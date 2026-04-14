Përshkallëzohet zjarri në pallatin pranë “Nënë Tereza”, shkrumbohet fasada e kompleksit

Situata nga zjarri në një kompleks banimi përballë spitalit QSUT “Nënë Tereza” në Tirana është përkeqësuar, ndërsa flakët kanë përfshirë pothuajse të gjithë fasadën e godinës.
Pamjet nga vendngjarja tregojnë dëme të mëdha materiale, ndërsa ekziston rreziku që zjarri të përhapet edhe në pallatet përreth.
Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur forcat e policisë dhe tre mjete zjarrfikëse, të cilat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve.
Deri në këto momente nuk raportohen persona të lënduar, ndërsa shkaqet e rënies së zjarrit mbeten ende të paqarta.
Autoritetet vijojnë ndërhyrjen për vënien nën kontroll të situatës dhe shmangien e përhapjes së mëtejshme të flakëve.
