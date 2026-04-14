Përshkallëzohet zjarri në pallatin pranë “Nënë Tereza”, shkrumbohet fasada e kompleksit
Transmetuar më 14-04-2026, 17:44

Situata nga zjarri në një kompleks banimi përballë spitalit QSUT “Nënë Tereza” në Tirana është përkeqësuar, ndërsa flakët kanë përfshirë pothuajse të gjithë fasadën e godinës.

Pamjet nga vendngjarja tregojnë dëme të mëdha materiale, ndërsa ekziston rreziku që zjarri të përhapet edhe në pallatet përreth.

Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur forcat e policisë dhe tre mjete zjarrfikëse, të cilat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve.

Deri në këto momente nuk raportohen persona të lënduar, ndërsa shkaqet e rënies së zjarrit mbeten ende të paqarta.

Autoritetet vijojnë ndërhyrjen për vënien nën kontroll të situatës dhe shmangien e përhapjes së mëtejshme të flakëve.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

