Zjarr në një kompleks banimi përballë spitalit “Nënë Tereza” në Tiranë

Një zjarr ka rënë në një kompleks banimi përballë spitalit QSUT “Nënë Tereza” në Tiranë.
Sipas informacioneve paraprake, flakët janë konstatuar në një nga ambientet e godinës, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse për të vënë nën kontroll situatën.
Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, ndërsa nuk raportohet për persona të lënduar deri në këto momente.
Autoritetet po punojnë për shuarjen e plotë të flakëve dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
