Zjarr në një kompleks banimi përballë spitalit “Nënë Tereza” në Tiranë
Transmetuar më 14-04-2026, 17:16

Një zjarr ka rënë në një kompleks banimi përballë spitalit QSUT “Nënë Tereza” në Tiranë.

Sipas informacioneve paraprake, flakët janë konstatuar në një nga ambientet e godinës, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse për të vënë nën kontroll situatën.

Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, ndërsa nuk raportohet për persona të lënduar deri në këto momente.

Autoritetet po punojnë për shuarjen e plotë të flakëve dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

