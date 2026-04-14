Grabiti 40 mijë paund nga kaseta e një marketi në Tirana, arrestohet rrobaqepësja

Një grua është vënë në pranga nga policia e Tirana, pasi akuzohet për vjedhjen e një shume prej rreth 40 mijë paundësh nga ambientet e një marketi.
Sipas hetimeve, e arrestuara, Maglevina Xhakollari, kishte planifikuar vjedhjen disa ditë më parë. Ajo dyshohet se fillimisht kishte marrë çelësin e një prej kasetave ku klientët lënë sendet personale, pa u vënë re nga stafi.
Punonjësit e marketit më pas kishin konstatuar mungesën e çelësit dhe kishin bërë zëvendësimin e tij me një kopje të re.
Ditën e ngjarjes, një klient që punonte si kambist kishte vendosur në kasetë një çantë me para, duke përdorur çelësin e ri. Ndërkohë, Xhakollari ka shfrytëzuar çelësin e vjedhur më herët për të hapur kasetën dhe për të marrë shumën e konsiderueshme të parave.
Nga veprimet hetimore rezultoi se shuma e parave u gjet në ambientin e punës së saj, një rrobaqepësi, ku edhe u sekuestrua nga policia.
Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
