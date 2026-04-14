Mjafton një pyetje dhe nis udhëtimi: si Inteligjenca Artificiale po ndryshon planifikimin e pushimeve

Planifikimi i udhëtimeve po hyn në një fazë të re, ku gjithnjë e më shumë përdorues po mbështeten te inteligjenca artificiale për të organizuar pushimet e tyre në mënyrë më të shpejtë dhe më të thjeshtë.
Platforma të njohura si Rome2Rio dhe Omio kanë integruar funksione të reja të lidhura me ChatGPT, duke u dhënë përdoruesve mundësinë të krahasojnë në kohë reale rrugë të ndryshme udhëtimi.
Përmes këtyre shërbimeve, udhëtarët mund të kërkojnë një destinacion dhe të marrin menjëherë alternativa transporti – nga fluturime dhe trena, deri te autobusët apo tragetet – pa pasur nevojë të kalojnë nga një faqe në tjetrën.
Sipas të dhënave të publikuara nga këto platforma, ato përdoren nga qindra milionë përdorues çdo javë, ndërsa trendi i përdorimit të inteligjencës artificiale për planifikimin e udhëtimeve është në rritje të vazhdueshme. Një pjesë e konsiderueshme e udhëtarëve tashmë e përdorin teknologjinë jo vetëm për transportin, por edhe për zgjedhjen e destinacionit.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë edhe për sfida të mundshme. Nëse shumë përdorues ndjekin të njëjtat sugjerime algoritmike, disa destinacione turistike rrezikojnë mbingarkesë, duke krijuar presion mbi infrastrukturën dhe përvojën turistike.
Pavarësisht kësaj, inteligjenca artificiale po e transformon mënyrën se si njerëzit planifikojnë udhëtimet, duke e kthyer një proces të ndërlikuar në një ndërveprim të thjeshtë: mjafton një pyetje për të nisur një udhëtim të plotë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd