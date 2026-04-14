Burg përjetë për Isuf Hasën që vrau me çekiç fqinjin e tij

TIRANË – Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi dënimin me burgim të përjetshëm për Isuf Hasën, i shpallur fajtor për vrasjen e fqinjit të tij, një ngjarje e ndodhur më parë në një zonë rurale të Tiranës dhe që tronditi opinionin publik për brutalitetin e saj.
Sipas dosjes hetimore të administruar nga Prokuroria dhe gjykatat, ngjarja ka ndodhur pas një konflikti të akumuluar mes autorit dhe viktimës, Xhemal Meta, 81 vjeç. Hetimet zbuluan se mes tyre kishte kontakte të shpeshta si fqinjë dhe marrëdhënie që, sipas dëshmive, ishin tensionuar për motive personale dhe keqkuptime të vazhdueshme.
Më 13 janar 2025, autori ka shkuar në banesën e viktimës në mëngjes. Sipas dëshmisë së dhënë gjatë hetimeve, fillimisht ata kanë konsumuar kafe së bashku, por situata ka degraduar papritur. Në oborrin e banesës ndodhej një çekiç, të cilin autori e ka marrë dhe e ka përdorur për të goditur të moshuarin në kokë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme.
Pas krimit, Isuf Hasa ka marrë edhe një shumë të vogël parash që viktima kishte me vete dhe është larguar nga vendngjarja. Ai më pas ka tentuar të fshehë provat materiale, përfshirë edhe armën e krimit, në banesën e një familjari.
Policia e Shtetit dhe grupi hetimor kanë arritur ta identifikojnë dhe arrestojnë autorin brenda një kohe të shkurtër, ndërsa provat materiale janë sekuestruar.
Gjatë procesit gjyqësor, i pandehuri ka pranuar krimin, duke deklaruar se veproi në gjendje të rënduar emocionale dhe për shkak të konflikteve të mëparshme me viktimën, përfshirë pretendime për fyerje dhe tensione personale. Megjithatë, gjykatat kanë vlerësuar se veprimet përbëjnë vrasje të rëndë me dashje, duke mos pranuar rrethana lehtësuese.
Gjykata e Apelit vendosi të lërë në fuqi dënimin maksimal, burgim të përjetshëm, duke theksuar rrezikshmërinë e lartë shoqërore të veprës dhe mënyrën e ekzekutimit të saj.
Vendimi konsiderohet përfundimtar në shkallën e apelit, ndërsa çështja mbyllet pas një procesi të gjatë gjyqësor që përfshiu edhe analizimin e motiveve dhe rrethanave të konfliktit mes fqinjëve.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd