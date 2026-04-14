Ish-kryebashkiaku i Finiqit dënohet me 2 vite burg për abuzim me tendera

TIRANË – Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka dënuar ish-kryebashkiakun e Finiq, Leonidha Hristo, me 4 vite burg, dënim i cili për shkak të gjykimit të shkurtuar është ulur përfundimisht në 2 vite heqje lirie.
Sipas vendimit të gjykatës, Hristo është shpallur fajtor për veprën penale “shpërdorim detyre”, lidhur me abuzime në procedurat e prokurimit publik, me një dëm të dyshuar që arrin rreth 77 milionë lekë.
Hetimet e SPAK kanë zbuluar se gjatë periudhës 2017–2019 janë kryer procedura të dyshuara fiktive tenderash, me qëllim favorizimin e subjekteve të paracaktuara.
Sipas dosjes hetimore, ish-zyrtari dhe bashkëpunëtorët e tij kanë ndikuar në mënyrë të paligjshme në procesin e prokurimeve publike.
Leonidha Hristo ka qenë gjithashtu kandidat në zgjedhjet lokale të vitit 2023 nën koalicionin “Bashkë Fitojmë”.
Ndërkohë, çështjet ndaj bashkëpunëtorëve të tjerë vijojnë të shqyrtohen në Gjykatën e Sarandës, pas ndarjes së kompetencave nga GJKKO.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
