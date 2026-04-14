Përleshje e dhu’nshme mes dy grupeve në Korçë, një i ri përfundon në spital

Korçë – Një përleshje mes dy grupeve të të rinjve ka ndodhur paraditen e sotme në qytetin e Korçës, duke lënë të plagosur një person dhe duke shkaktuar panik në zonë.
Ngjarja është regjistruar në lagjen nr. 2, pranë zonës së kinemasë, ku sipas burimeve paraprake, të rinjtë janë konfliktuar për motive ende të paqarta. Përplasja ka degraduar në dhunë fizike, ku përveç grushteve dhe shkelmave, dyshohet se janë përdorur edhe sende të forta.
Si pasojë e konfliktit, një i ri ka mbetur i dëmtuar dhe është transportuar në spital. Sipas bluzave të bardha, ai ka marrë dëmtime në trup pasi dyshohet se pas goditjes është rrëzuar dhe është përplasur me kangjellat, duke pësuar çarje. Fatmirësisht, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor.
Pas ngjarjes, personat e tjerë të përfshirë janë larguar nga vendngjarja, ndërsa forcat e policisë kanë mbërritur menjëherë dhe kanë nisur hetimet.
Grupi hetimor po sekuestron pamjet e kamerave të sigurisë nga bizneset përreth dhe po merr dëshmi nga personat që kanë qenë dëshmitarë të konfliktit, me qëllim zbardhjen e plotë të dinamikës dhe motiveve të përplasjes.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd