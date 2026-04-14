Me video! Momenti kur 19-vjeçari hyn i armatosur në shkollë në Turqi dhe hap zjarr

TURQI – Pamje tronditëse janë publikuar nga ngjarja e rëndë në qytetin Siverek të provincës Şanlıurfa, ku një 19-vjeçar hyri i armatosur në një shkollë profesionale dhe hapi zjarr pa dallim ndaj nxënësve dhe stafit.
Incidenti ndodhi në orët e mëngjesit në Shkollën e Mesme Profesionale dhe Teknike “Ahmet Koyuncu”, duke shkaktuar panik të madh brenda ambientit shkollor. Sipas mediave të huaja, autori është identifikuar si 19-vjeçari Omer Ket.
Ai dyshohet se ka përdorur një pushkë gjahu dhe ka qëlluar në mënyrë të rastësishme brenda kompleksit shkollor, duke plagosur 16 persona.
Autoritetet bëjnë me dije se gjatë ndërhyrjes së forcave të sigurisë, autori i sulmit i ka dhënë fund jetës.
Nxënës dhe mësues janë përpjekur të largohen me shpejtësi nga ambientet e shkollës, ndërsa zona është rrethuar menjëherë nga policia dhe njësitë e emergjencës.
Hetimet po vijojnë për të zbardhur motivet e ngjarjes dhe rrethanat që çuan në këtë sulm të rëndë.
#SONDAKİKA Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket'in, liseye girip rastgele ateş açtığı anın görüntüleri ortaya çıktı.(DHA) pic.twitter.com/p3wLSeQgUG https://t.co/GZYOyAbPEk— Solcu Gazete (@solcugazete60) April 14, 2026
