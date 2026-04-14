Sikur të ishin prej floriri! ‘Çmenduri’ në Shqipëri! Kumbulla shitet me 2249 lekë (të reja) kg

TIRANË – Çmimet e frutave dhe perimeve në tregun vendas vijojnë të mbeten të larta, duke i bërë disa produkte të stinës të vështira për t’u përballuar nga qytetarët.
Sipas raportimeve, kumbullat janë shitur deri në rreth 22 mijë lekë të vjetra për kilogram, një nivel që ka shkaktuar reagime dhe habi te konsumatorët.
Kjo rritje e ndjeshme e çmimeve vjen në një periudhë kur produktet e stinës zakonisht pritet të jenë më të përballueshme, duke shtuar shqetësimet për koston e jetesës në tregun ushqimor.
Qytetarët shprehen se çmimet e larta po ndikojnë drejtpërdrejt në shportën e përditshme, duke i detyruar shumë familje të kufizojnë blerjet e frutave të freskëta.
Ndërkohë, tregtarët shpesh justifikojnë rritjen me kostot e prodhimit, transportit dhe furnizimit, megjithëse diferencat në çmim mbeten të dukshme nga një treg në tjetrin.
Situata ka nxitur diskutime të gjera mbi çmimet e ushqimeve dhe nevojën për stabilizim të tregut të produkteve bujqësore.
