Skandal në Greqi: Akuza për përdorimin e emigrantëve si “mercenarë” në dëbime të dhunshme

GREQI – Një hetim i publikuar nga BBC ka ngritur akuza serioze ndaj autoriteteve greke lidhur me trajtimin e emigrantëve në kufirin me Turqinë, duke hedhur dritë mbi praktika të dyshuara të paligjshme dhe abuzive.
Sipas materialeve të mbledhura nga hetimi, dyshohet se pjesëtarë të policisë kanë përdorur emigrantë të tjerë si “mercenarë” për të kryer kthime të detyruara (të njohura si “pushback”), duke larguar me forcë personat që përpiqen të hyjnë në territorin grek.
Dokumente të brendshme të cituara në raport sugjerojnë se kjo praktikë mund të ketë qenë e organizuar dhe e ndjekur edhe në nivele të larta të strukturave shtetërore.
Dëshmitë e mbledhura përshkruajnë raste të rënda dhune, ku emigrantë pretendojnë se janë zhveshur me forcë, janë grabitur dhe janë rrahur. Në disa raste përmenden edhe akuza për abuzim seksual. Sipas raportimeve, këto praktika mund të jenë zhvilluar për disa vite, që prej vitit 2020.
Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, ka deklaruar se nuk ka pasur dijeni për këto akuza, ndërsa autoritetet greke deri më tani nuk kanë dhënë një reagim të detajuar mbi çështjen.
Praktika e “pushback”-eve konsiderohet e paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, pasi cenon të drejtën e azilit dhe procedurat e rregullta të trajtimit të emigrantëve.
Raste të ngjashme janë raportuar edhe më parë nga organizata ndërkombëtare si Lighthouse Reports. Hetimi i fundit u nxit edhe nga publikimi i një videoje që dyshohet se tregon keqtrajtim të emigrantëve nga persona të armatosur, megjithëse autenticiteti i saj nuk është konfirmuar plotësisht.
Megjithatë, përmbajtja e saj përputhet me dëshmi të tjera të mbledhura gjatë hetimit, duke shtuar shqetësimet për shkelje të mundshme të të drejtave të njeriut në kufijtë e Bashkimit Evropian.
