Arrestohet Jurgen Neza, i dyshuar si i përfshirë në rrëmbimin e ndërtuesit Florjan Sula

TIRANË – Policia ka vënë në pranga Jurgen Nezën, një nga personat e dyshuar për rrëmbimin e ndërtuesit Florjan Sula, ngjarje që kishte shkaktuar reagim të gjerë publik.
Sipas burimeve zyrtare, Neza, së bashku me vëllain dhe kushëririn e tij, janë paraqitur si agjentë të Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH), duke mashtruar viktimën dhe duke e marrë peng në ambientet e një subjekti privat.
Gjatë rrëmbimit, autorët dyshohet se kanë ushtruar dhunë ndaj 32-vjeçarit dhe i kanë kërkuar një shumë prej 1 milion eurosh në këmbim të lirimit të tij.
Autoritetet bëjnë me dije se tashmë të tre personat e përfshirë në këtë ngjarje janë arrestuar dhe ndodhen në paraburgim, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin e plotë ligjor të çështjes.
Ngjarja është cilësuar e rëndë për shkak të mënyrës së organizimit dhe përdorimit të identitetit të rremë të institucioneve ligjzbatuese, duke rritur shqetësimin për raste të tilla kriminale.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
