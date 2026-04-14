Makina del nga rruga në Devoll dhe përfshihet nga flakët, shpëtojnë mrekullisht 3 të rinjtë

Një automjet është përfshirë nga flakët në zonën e Devoll, pasi më parë kishte dalë nga rruga.
Ngjarja ndodhi në aksin “Hoçisht–Gracë”. Një i ri 22-vjeçar, me inicialet A. B., banues në fshatin Hoçisht, ishte duke drejtuar makinën kur dyshohet se humbi kontrollin dhe doli nga rruga.
Pas daljes nga rruga, automjeti mori flakë.
Si drejtuesi i mjetit, ashtu edhe dy pasagjerët që ndodheshin me të, pësuan lëndime të lehta.
Të tre u dërguan në spital për ndihmë mjekësore dhe më pas u kthyen në banesat e tyre.
