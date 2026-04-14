Makina del nga rruga në Devoll dhe përfshihet nga flakët, shpëtojnë mrekullisht 3 të rinjtë
Transmetuar më 14-04-2026, 10:49

Një automjet është përfshirë nga flakët në zonën e Devoll, pasi më parë kishte dalë nga rruga.

Ngjarja ndodhi në aksin “Hoçisht–Gracë”. Një i ri 22-vjeçar, me inicialet A. B., banues në fshatin Hoçisht, ishte duke drejtuar makinën kur dyshohet se humbi kontrollin dhe doli nga rruga.

Pas daljes nga rruga, automjeti mori flakë.

Si drejtuesi i mjetit, ashtu edhe dy pasagjerët që ndodheshin me të, pësuan lëndime të lehta.

Të tre u dërguan në spital për ndihmë mjekësore dhe më pas u kthyen në banesat e tyre.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

