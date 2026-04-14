SHBA nis bllokadën e porteve të Iranit, tregjet e naftës reagojnë me rënie çmimesh

SHBA – Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar ndjeshëm pasi Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë një bllokadë ndaj porteve iraniane, një lëvizje që ka nxitur reagim të ashpër nga Teherani dhe ka shtuar pasigurinë në një nga rrugët më të rëndësishme detare globale.
Sipas raportimit të Reuters, zhvillimi vjen pas ndërprerjes së bisedimeve të fundjavës në Islamabad mes palëve kundërshtare. Megjithatë, zyrtarë amerikanë kanë deklaruar se ekziston ende angazhim dhe progres në përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje. Edhe kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, ka konfirmuar se përpjekjet diplomatike vijojnë.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka bërë të ditur se Irani ka shprehur gatishmëri për dialog, por ka theksuar se SHBA nuk do të pranojë asnjë marrëveshje që i lejon Teheranit të zhvillojë armë bërthamore.
Situata është përkeqësuar që prej nisjes së konfliktit më 28 shkurt, kur, sipas raportimeve, Irani kufizoi kalimin në Ngushticën e Hormuzit – një arterie jetike për tregtinë globale të energjisë, ku kalon rreth një e pesta e furnizimit botëror me naftë dhe gaz. Autoritetet iraniane kanë deklaruar se kalimi do të lejohet vetëm nën kontrollin e tyre dhe kundrejt tarifave.
Si kundërpërgjigje, SHBA ka paralajmëruar se do të ndalojë anijet iraniane dhe çdo mjet detar që bashkëpunon me këto praktika, duke shtuar se çdo kërcënim ndaj bllokadës do të përballet me masa të ashpra ushtarake.
Pavarësisht tensioneve, tregjet ndërkombëtare të naftës kanë reaguar me një rënie të çmimeve, të nxitura nga shpresat për rifillimin e dialogut dhe një zgjidhje të mundshme diplomatike të konfliktit.
Ndërkohë, Irani ka paralajmëruar masa hakmarrëse, përfshirë sulme të mundshme ndaj anijeve në rajon dhe porteve të vendeve fqinje të Gjirit, duke rritur rrezikun për një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës.
