“Truku i kasapit”: Si të dalloni mishin e grirë me cilësi të dobët

Shumë konsumatorë joshen nga çmimet e ulëta të mishit të grirë, por ekspertët paralajmërojnë se pas këtyre ofertave mund të fshihet cilësi e dobët dhe përbërës të padëshiruar.
Një nga shenjat më të zakonshme është tkurrja e madhe gjatë gatimit. Nëse mishi zvogëlohet ndjeshëm dhe tigani mbushet me ujë dhe shkumë të bardhë, kjo tregon se ai mund të përmbajë ujë të shtuar dhe aditivë, të përdorur për të rritur peshën dhe për të përmirësuar pamjen.
Shenjat paralajmëruese që duhet të vëreni:
Njolla të bardha në mish: Nuk janë gjithmonë yndyrë cilësore, por shpesh inde lidhëse, kërc apo yndyrna më të lira. Lëng i tepërt gjatë gatimit: Tregon se mishi është injektuar me ujë ose solucione për ta bërë më të rëndë dhe më “të freskët” në dukje. Strukturë e dobët: Nëse pas shtypjes me gisht mishi nuk rikthehet në formë, mund të jetë i degraduar ose i mbushur me ujë. Luspa të bardha nën paketim: Mund të sinjalizojnë që mishi është ngrirë dhe shkrirë disa herë, duke humbur vlerat ushqyese. Ngjyrë artificiale: Ndriçimi në dyqane mund ta bëjë mishin të duket më i freskët se sa është realisht.
Si ta testoni në shtëpi: Nxirrni mishin nga paketimi dhe lëreni për disa minuta në temperaturë ambienti. Nëse lëshon një lëng të bardhë dhe ngjitës, kjo është shenjë e përmbajtjes së lartë të aditivëve dhe kripës.
Këshilla praktike: Mënyra më e sigurt për të garantuar cilësi është të kërkoni që mishi të grihet në moment nga një copë e zgjedhur prej jush. Kjo minimizon rrezikun e përzierjes me mbetje ose produkte me cilësi të ulët.
Në fund, çmimi i ulët nuk është gjithmonë kursim. Cilësia e ushqimit ndikon drejtpërdrejt në shëndetin tuaj, ndaj zgjedhja e kujdesshme mbetet thelbësore.
