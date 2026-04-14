Operacion ndaj call center-ave në Tiranë: “Arrest me burg” për 7 persona, zbulohen detaje të reja

TIRANË – Detaje të reja janë bërë publike në lidhje me operacionin policor të zhvilluar ndaj disa call center-ave në kryeqytet, të dyshuar për aktivitet të paligjshëm nëpërmjet mashtrimit ndërkombëtar.
Sipas burimeve hetimore, deri më tani janë caktuar masa sigurie “arrest me burg” për 7 persona, ndërsa për 2 të tjerë është vendosur masa “detyrim paraqitjeje” dhe ndalim i daljes jashtë vendit.
Ndërkohë, janë identifikuar edhe disa nga personat e përfshirë në këtë çështje, konkretisht Eduart Dalla, Tedi Agastra dhe Mateo Hoxha.
Operacioni është shtrirë në disa ambiente të përshtatura si call center, të vendosura në zona të ndryshme të Tiranës. Sipas informacioneve, dy prej tyre ndodheshin në një kompleks biznesi në Rrugën e Kavajës, ndërsa një tjetër në afërsi të Kopshtit Zoologjik.
Gjatë kontrolleve të ushtruara nga autoritetet, është sekuestruar një shumë e konsiderueshme parash, rreth 1 milion euro cash, të cilat dyshohet se janë përfituar nga aktiviteti i paligjshëm.
Hetimet paraprake tregojnë se kjo skemë mashtrimi kishte në shënjestër shtetas të huaj nga disa vende, përfshirë Austrinë, Italinë, Spanjën, Greqinë, Kanadanë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dyshohet se viktimat janë mashtruar përmes metodave të ndryshme telefonike të përdorura nga operatorët e këtyre call center-ave.
Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të skemës dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.
