Finalizohet operacioni ‘Dimali 3’: Goditet grupi kriminal i shpërndarjes së kokainës, 3 të arrestuar dhe 2 në kërkim

BERAT – Një operacion i zhvilluar nga Policia e Beratit ka çuar në goditjen e një grupi kriminal të përfshirë në shpërndarjen e lëndëve narkotike në zonën e Dimalit. Operacioni, i koduar “Dimali 3”, është finalizuar pas disa muajsh hetimesh intensive.
Sipas autoriteteve, hetimet e ndjekura me metoda proaktive, nën drejtimin e Prokurorisë së Beratit, kanë bërë të mundur dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal, që përfshinte sigurimin, ndarjen në doza dhe shitjen e kokainës.
Në kuadër të operacionit, janë ekzekutuar masat e sigurisë të caktuara nga Gjykata e Beratit:
“Arrest në burg” për shtetasit M. M., 22 vjeç dhe A. B., 19 vjeç; “Arrest në shtëpi” për një 17-vjeçar, të tre banues në Kuçovë.
Të arrestuarit akuzohen për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, kryer në bashkëpunim.
Ndërkohë, dy persona të tjerë, të identifikuar si pjesë e këtij grupi kriminal, janë shpallur në kërkim, pasi ndaj tyre është caktuar masa e sigurisë “Arrest në burg”.
Sipas policisë, gjatë periudhës hetimore janë siguruar prova që tregojnë se grupi operonte në mënyrë të organizuar, duke shpërndarë doza kokaine në qytetin e Dimalit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Beratit për vijimin e veprimeve ligjore.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
