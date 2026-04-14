Gjendet i pajetë një burrë në Lushnjës. Çfarë dyshohet

Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në Savër, ku një banor është gjetur i pajetë në rrugë.
Viktima është identifikuar si Skënder Malia, rreth 55 vjeç. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se shkak i humbjes së jetës mund të ketë qenë konsumimi i tepërt i pijeve alkoolike.
Kanë qenë banorët e zonës ata që konstatuan trupin e pajetë dhe njoftuan menjëherë policinë. Në vendngjarje mbërritën shërbimet e policisë dhe urgjencës spitalore, të cilat nisën veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave.
Trupi i pajetë është transportuar për ekzaminime të mëtejshme mjeko-ligjore, ndërsa pritet konfirmimi zyrtar i shkakut të vdekjes.
Sipas burimeve policore, në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune, çka përforcon dyshimet paraprake mbi një vdekje natyrale.
