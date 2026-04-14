Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gjendet i pajetë një burrë në Lushnjës. Çfarë dyshohet
Transmetuar më 14-04-2026, 07:50

Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në Savër, ku një banor është gjetur i pajetë në rrugë.

Viktima është identifikuar si Skënder Malia, rreth 55 vjeç. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se shkak i humbjes së jetës mund të ketë qenë konsumimi i tepërt i pijeve alkoolike.

Kanë qenë banorët e zonës ata që konstatuan trupin e pajetë dhe njoftuan menjëherë policinë. Në vendngjarje mbërritën shërbimet e policisë dhe urgjencës spitalore, të cilat nisën veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave.

Trupi i pajetë është transportuar për ekzaminime të mëtejshme mjeko-ligjore, ndërsa pritet konfirmimi zyrtar i shkakut të vdekjes.

Sipas burimeve policore, në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune, çka përforcon dyshimet paraprake mbi një vdekje natyrale.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...