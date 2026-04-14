“Ora e Kiametit” drejt mesnatës/ Superkompjuterët parashikojnë fundin e jetës në Tokë

“Ora e Kiametit” po afrohet më shumë se kurrë drejt mesnatës, duke sinjalizuar rrezikun në rritje për një katastrofë globale. Ky tregues simbolik, i përdorur prej dekadash nga Buletini i Shkencëtarëve Atomikë, reflekton kërcënimet që vijnë nga tensionet gjeopolitike, rreziku bërthamor, ndryshimet klimatike dhe zhvillimet e pakontrolluara në inteligjencën artificiale.
Megjithatë, edhe nëse njerëzimi arrin të shmangë këto rreziqe, shkenca paralajmëron se jeta në Tokë ka një fund të pashmangshëm.
Sipas një studimi të publikuar në Nature Geoscience, studiuesit Kazumi Ozaki dhe Christopher T. Reinhard vlerësojnë se atmosfera e Tokës do të humbasë aftësinë për të mbështetur jetën shumë më herët nga sa ishte menduar më parë.
Për një kohë të gjatë, shkencëtarët besonin se planeti do të mbetej i banueshëm për rreth dy miliardë vjet, për shkak të rritjes graduale të shkëlqimit të Diellit. Megjithatë, të dhënat e reja sugjerojnë se ky afat mund të reduktohet në rreth një miliard vjet.
Një element kyç në këtë proces është evolucioni i oksigjenit në atmosferë. Rreth 2.5 miliardë vjet më parë ndodhi Ngjarja e Madhe e Oksidimit, një transformim i madh që ndryshoi përbërjen e atmosferës dhe krijoi kushtet për zhvillimin e jetës komplekse.
Aktualisht, biosfera e Tokës mbështetet në një ekuilibër ku oksigjeni përbën rreth 20% të atmosferës. Por ky ekuilibër nuk është i përhershëm. Me kalimin e kohës, Dielli do të bëhet më i nxehtë dhe më i ndritshëm, duke shkaktuar avullimin e ujit dhe ndryshime të thella atmosferike. Si pasojë, niveli i oksigjenit pritet të bjerë ndjeshëm, duke e bërë planetin të papërshtatshëm për shumicën e formave të jetës.
Shkencëtarët theksojnë se ky skenar i përket një të ardhmeje shumë të largët dhe nuk përbën arsye për shqetësim të menjëhershëm. Megjithatë, kërkimet shkencore vazhdojnë të eksplorojnë mundësitë për mbijetesën afatgjatë të njerëzimit.
Në këtë drejtim, programe të NASA, si projekti LUVOIR, synojnë të studiojnë planetë të largët dhe kushtet e tyre, duke ndihmuar në kuptimin e proceseve që lidhen me lindjen dhe fundin e jetës në univers.
