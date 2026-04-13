Renditja e Superiores pas javës së 31: Vllaznia në ‘Final Four’, Elbasani ngjitet i dyti, ndizet gara për mbijetesë

Java e 31 e Kategoria Superiore është mbyllur me rezultate që kanë sjellë ndryshime të rëndësishme në tabelën e klasifikimit dhe kanë dhënë një verdikt të parë për fazën finale të sezonit.
KF Vllaznia është skuadra e parë që siguron matematikisht pjesëmarrjen në “Final Four”, duke vulosur një sezon të qëndrueshëm dhe duke u konfirmuar mes katër më të mirëve të kampionatit.
Në ndeshjet vendimtare të javës, KF Elbasani mposhti bindshëm FK Partizani me rezultatin 3-0, rezultat që e ngjit skuadrën verdheblu në vendin e dytë në renditje. Ndërkohë, barazimi 1-1 mes Bylis Ballsh dhe Dinamo City ka ndikuar drejtpërdrejt në luftën për katërshen e parë.
Një tjetër rezultat i rëndësishëm ishte humbja e Egnatia Rrogozhinë ndaj KF Tirana, që ka rihapur garën për pozicionet e larta në tabelë.
Aktualisht, Dinamo dhe Partizani ndodhen me nga 44 pikë dhe janë në një duel të drejtpërdrejtë për një vend në “Final Four”, ndërsa KF Teuta mban një pozicion më të qetë në mesin e tabelës.
Në zonën e mbijetesës, situata mbetet e tensionuar. KF Tirana, FK Vora dhe Bylis Ballsh ndodhen në luftë të fortë për qëndrimin në elitë, ndërsa Flamurtari Vlorë mbyll tabelën me 26 pikë, duke mbetur në një situatë të vështirë për mbijetesë.
Sezoni hyn tashmë në fazën vendimtare, ku çdo pikë pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë si në garën për titull, ashtu edhe në luftën për qëndrimin në kategori.
