SHBA vendos bllokadë detare ndaj Iranit, anija e parë kalon Ngushticën e Hormuzit

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur një bllokadë ushtarake ndaj porteve të Iran, duke ndaluar të gjithë trafikun detar që hyn dhe del prej tyre, sipas njoftimeve të Komandës Qendrore amerikane.
Megjithatë, autoritetet amerikane kanë sqaruar se masa nuk prek anijet që kalojnë në tranzit në Ngushtica e Hormuzit drejt ose nga vende të tjera.
Sipas raportimeve të BBC, anija e parë që ka kaluar pas hyrjes në fuqi të kësaj mase është anija me kontejnerë “Paya Lebar”, e cila ishte në rrugë nga India drejt Dubait në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Në orët para hyrjes në fuqi të bllokadës, katër anije të tjera kaluan zonën strategjike, mes tyre cisterna nafte, gazi dhe kimikatesh. Disa prej tyre ndodhen në lista sanksionesh të Shteteve të Bashkuara, ndërsa dyshohet se janë përfshirë në transportimin e produkteve të naftës iraniane.
Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë dhe një pikë kyçe gjeopolitike, veçanërisht në kontekstin e tensioneve të vazhdueshme mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, si dhe zhvillimeve më të gjera në rajon.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd