Pacolli për Aeroportin e Vlorës: ‘Nuk kam nënshkruar kontratë, kam qenë vetëm i informuar’

Biznesmeni Behgjet Pacolli ka folur sërish për projektin e Aeroporti i Vlorës, gjatë një interviste televizive të dhënë më 13 prill në emisionin “Opinion”.
I pyetur mbi përfshirjen e tij në këtë investim strategjik, Pacolli deklaroi se nuk ka nënshkruar asnjë kontratë në lidhje me projektin, por ka qenë i informuar mbi zhvillimet e tij.
“Nuk kam qenë i përfshirë në nënshkrimin e kontratave. Nuk kam nënshkruar. Kam qenë person i informuar. Projektin e Aeroportit të Vlorës e kam pasur me shumë dëshirë”, u shpreh ai.
Ai shtoi se kishte pasur synimin për të kontribuar në realizimin e një projekti që do t’i sillte vlerë qytetit të Vlorës, por sipas tij, procesi nuk është trajtuar në mënyrën e duhur.
“Doja të bëja diçka të bukur në Vlorë. Këtë eksperiencë nuk e kam përjetuar asnjëherë më parë. Një projekt i tillë u trajtua pa asnjë respekt, pa asnjë dëshirë që të ketë sukses”, deklaroi Pacolli.
Deklaratat e tij rikthejnë vëmendjen te ecuria dhe polemikat rreth projektit të Aeroportit të Vlorës, një nga investimet më të mëdha infrastrukturore në jug të vendit.
