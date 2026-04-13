Operacion kundër call center-ave në Tiranë: 4 të arrestuar dhe 60 operatorë në pyetje

Një operacion i gjerë policor është zhvilluar në Tiranë kundër aktiviteteve të paligjshme të call center-ave, duke çuar në arrestimin e katër personave dhe marrjen në pyetje të rreth 60 operatorëve.
Sipas burimeve zyrtare, gjatë aksionit janë goditur tre godina ku ushtrohej ky aktivitet, të ndodhura kryesisht pranë Rruga e Kavajës. Gjithashtu, është zbuluar edhe një ambient tjetër pranë Kopshti Zoologjik i Tiranës.
Hetimet për këtë çështje kanë nisur rreth dy vite më parë, mbi bazën e informacioneve të referuara nga Austria dhe Gjermani. Në këto ambiente rezulton se ishin të punësuar dhjetëra operatorë, kryesisht njohës të gjuhëve të huaja.
Gjatë ndërhyrjes së policisë janë sekuestruar dhjetëra pajisje elektronike, si dhe sasi të konsiderueshme parash. Vetëm në njërën prej godinave pranë Rrugës së Kavajës u konstatuan mbi 60 punonjës në momentin e aksionit.
Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të aktivitetit dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd