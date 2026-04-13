‘Ëndrra e Shqipërisë’ që dështoi: Historia e çiftit gjerman dhe sfidat e një projekti në Ballkan

Një çift nga Gjermani, Gabi dhe Konrad Woller, ndërmorën në vitin 2016 një hap të guximshëm për të nisur një jetë të re në Ballkan, me synimin për të hapur një kamping turistik në Shqipëri. Megjithatë, rrugëtimi i tyre rezultoi i mbushur me sfida dhe përfundoi në dështim.
Që në fillim, ata u përballën me pengesa të shumta, përfshirë probleme në doganë dhe defekte teknike gjatë udhëtimit. Situata u përkeqësua pas mbërritjes në Shqipëri, ku zbuluan se kampingu që kishin planifikuar të menaxhonin ishte mbyllur.
Pavarësisht përpjekjeve për të gjetur një zgjidhje alternative dhe për të vijuar projektin në një vendndodhje tjetër, vështirësitë ekonomike dhe logjistike ndikuan ndjeshëm në ecurinë e biznesit. Edhe pse iu ofrua një truall tjetër, iniciativa nuk arriti të stabilizohej.
Në atë kohë, Konrad Woller shprehej optimist, duke deklaruar se ndiheshin “shumë me fat”, pavarësisht sfidave që po përjetonin.
Kthimi dhe pasojat personale
Sipas raportimeve të mediave gjermane, në vitin 2019 çifti u rikthye në Gjermani, duke i dhënë fund përpjekjes së tyre për të ndërtuar një jetë të re në Ballkan. Dështimi nuk ishte vetëm në planin profesional, por ndikoi edhe në jetën personale të tyre.
Martesa e tyre, e cila kishte zgjatur vetëm një vit në kohën e emigrimit, nuk i rezistoi presionit të situatës. Raportohet se Gabi paraqiti kërkesë për divorc, ndërsa Konrad nisi një marrëdhënie të re.
Sipas një dokumentari të transmetuar nga VOX, pas kthimit në Gjermani dhe ndarjes së tyre, çifti u tërhoq nga vëmendja publike. Aktualisht, nuk ka informacione të detajuara mbi jetën e tyre apo zhvillimet e mëtejshme profesionale dhe personale.
Historia e tyre mbetet një shembull i sfidave që mund të shoqërojnë emigrimin dhe përpjekjet për të ndërtuar një biznes në një mjedis të ri.
