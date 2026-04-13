Elbasani triumfon ndaj Partizanit me 10 lojtarë, fiton bindshëm 3-0

Java e 31 e Kategoria Superiore u mbyll me një surprizë të madhe, ku KF Elbasani mposhti bindshëm FK Partizani me rezultatin 3-0, pavarësisht se luajti me një futbollist më pak për rreth 70 minuta.
Pjesa e parë ishte e balancuar, me të dyja skuadrat që kërkuan golin që në minutat e para. Rasti më i diskutueshëm erdhi në minutën e 20-të, kur Elbasani mbeti me 10 lojtarë pas daljes me karton të kuq të Mustës, vendim i marrë pas rishikimit me sistemin VAR. Loja u ndërpre për disa minuta edhe për shkak të hedhjes së sendeve në fushë nga tifozët, por u rikthye në normalitet pa pasoja të mëtejshme. Fraksioni i parë u mbyll në barazim pa gola.
Në pjesën e dytë, Elbasani fitoi një penallti pas një prekjeje të topit me dorë në zonën e Partizanit. Fillimisht, portieri i të kuqve ndali gjuajtjen e Ze Gomes, por 11-metërshi u përsërit për shkak të shkeljes së rregullit nga gardiani. Në tentativën e dytë, Ze Gomes nuk gaboi, duke kaluar verdheblutë në avantazh.
Edhe pse në inferioritet numerik, Elbasani u shfaq më kërkues dhe më i organizuar, ndërsa Partizani hasi vështirësi për të reaguar. Rasti më i mirë për barazim për të kuqtë u ndal nga traversa në minutat e fundit.
Sipas rregullit të pashkruar të futbollit, mosshfrytëzimi i rasteve u ndëshkua menjëherë: Elbasani realizoi golin e dytë me Tsague, ndërsa në kohën shtesë vulosi fitoren me golin e tretë të shënuar nga Kasë.
Me këtë sukses, KF Elbasani ngjitet në vendin e dytë me 56 pikë, ndërsa FK Partizani mbetet me 44 pikë, duke dalë përkohësisht jashtë zonës “play-off”, në një garë të fortë me rivalët direkt për fazën përfundimtare të kampionatit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd