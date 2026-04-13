Egla Ceno analizon finalistët e Big Brother VIP Albania: Mbretin e bëjnë oborrtarët! Ja fituesi?

Teksa afrohet finalja e madhe e Big Brother VIP Albania, debatet dhe analizat për lojën janë intensifikuar edhe jashtë shtëpisë, ku ish-banorë dhe ndjekës të programit po ndajnë publikisht qëndrimet e tyre.
Në këtë kontekst, fituesja e edicionit të tretë, Egla Ceno, ka ofruar një analizë të drejtpërdrejtë për finalistët aktualë përmes një reagimi në rrjetet sociale. Duke përdorur metaforën “Mbretin e bëjnë oborrtarët”, ajo theksoi se java e fundit ka nxjerrë në pah qartë rolet dhe raportet mes banorëve.
Aktorja shprehu gjithashtu një zhgënjim personal, duke zbuluar se fillimisht kishte dëshiruar që këtë edicion ta fitonte një vajzë. Sipas saj, kandidatja që kishte mbështetur nuk arriti të mbajë një qëndrim të qëndrueshëm, duke rënë në sjellje që ajo i cilësoi si “oborrtare”.
Në analizën e saj, Ceno u ndal veçanërisht tek dy nga finalistët më të komentuar, Miri dhe Selina. Ajo e konsideron Mirin si figurën qendrore të lojës, një konkurrent që, sipas saj, perceptohet si lider nga të tjerët dhe reflekton profilin e një fituesi të mundshëm.
Në përfundim, Egla Ceno përdori edhe tone ironike ndaj finalistëve të tjerë, duke i cilësuar si “vasalë të mbretit”, dhe duke dhënë një mesazh të qartë mbi dinamikat dhe balancat e krijuara në fazën finale të garës.
