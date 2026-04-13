Fluks në Kapshticë, emigrantët rikthehen drejt Greqisë pas festave
Transmetuar më 13-04-2026, 20:18

Është shënuar rritje e ndjeshme e lëvizjes në pikën kufitare të Kapshtica Border Crossing, ku shumë emigrantë po rikthehen drejt Greqi pas përfundimit të festave.

Sipas të dhënave zyrtare, pala shqiptare po operon me pesë sportele në dalje, duke shfrytëzuar kapacitetin maksimal, ndërsa pala greke ka vënë në funksion gjashtë korsi në hyrje.

Fluksi është krijuar kryesisht në minutat e fundit, pasi më herët gjatë ditës situata në këtë pikë kufitare paraqitej e qetë dhe pa radhë të gjata.

Autoritetet kufitare bëjnë të ditur se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për përballimin e situatës dhe shmangien e vonesave, me qëllim lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve në të dy anët e kufirit.

