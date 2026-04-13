Gati sa nuk i ndalon zemra! Fermeri gjen 600 milionë dollarë të Escobarit në një fuçi në pronën e tij

Një fermer nga Antioquia ka zbuluar një shumë të konsiderueshme parash të varrosura në pronën e tij, që dyshohet të jenë pjesë e pasurisë së ish-bosit të drogës Pablo Escobar.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, 65-vjeçari Jose Mariena Cartolos hasi në zbulimin e pazakontë gjatë punimeve bujqësore në tokën e tij. Teksa po hapte një kanal për ujitje, ai vuri re disa fuçi metalike të ndryshkura, të varrosura mbi një metër nën sipërfaqe.
Pas hapjes së tyre, rezultoi se kontejnerët përmbanin qindra tufa me kartëmonedha, kryesisht dollarë amerikanë, të ruajtura në gjendje të mirë. Vlera totale e shumës së gjetur raportohet të arrijë në rreth 600 milionë dollarë.
Dyshohet se këto para janë pjesë e pasurisë së fshehur të Escobarit, e cila, sipas burimeve të ndryshme, arrinte në rreth 30 miliardë dollarë dhe ishte shpërndarë në vende të ndryshme në Kolumbi.
Megjithatë, autoritetet pritet të konfiskojnë shumën e zbuluar, duke qenë se ajo konsiderohet pasuri e paligjshme. Qeveria kolumbiane pritet t’i orientojë këto fonde drejt programeve sociale dhe zhvillimore.
Ndërkohë, ky zbulim ka nxitur spekulime për një interes të shtuar turistik në zonat rurale të vendit, me mundësinë e një vale të re kërkimesh për thesare të fshehura që lidhen me rrjetet e dikurshme të narkotrafikut.
