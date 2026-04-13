Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Meloni dënon komentet e Trump ndaj Papës: ‘Të papranueshme’!
Transmetuar më 13-04-2026, 19:47

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, duke i cilësuar si “të papranueshme” komentet e tij në adresë të Papa Leoni XIV.

“I konsideroj fjalët e Presidentit Trump drejtuar Atit të Shenjtë të papranueshme,” u shpreh Meloni, e cila shpesh konsiderohet si një ndër aleatet më të afërta të tij në Evropë. Ajo theksoi se Papa, në cilësinë e kreut të Kishës Katolike, ka të drejtën legjitime të bëjë thirrje për paqe dhe të dënojë çdo formë konflikti të armatosur.

Tensionet për qëndrimet mbi Iranin

Përplasja mes palëve erdhi pas kritikave publike të Trump ndaj qëndrimit të Papës mbi luftën në Iran. Gjatë një deklarate për mediat të dielën në mbrëmje, ai e cilësoi Papën si “të dëmshëm për politikën e jashtme”.

“Nuk na pëlqen një Papë që mendon se është në rregull të zotërosh armë bërthamore,” u shpreh Trump, duke shtuar se nuk është “aspak fans i Papa Leos”.

Këto komente kanë nxitur reagime të forta në arenën ndërkombëtare, duke vënë në pah tensionet mes diskursit politik dhe autoritetit moral të Kishës Katolike.

Reagimi i Vatikanit

Nga ana e tij, Papa Leoni XIV hodhi poshtë kritikat, duke theksuar se nuk ndjen frikë ndaj administratës Trump dhe se do të vijojë të flasë hapur për mesazhin e Ungjillit.

Ai riafirmoi qëndrimin e tij në mbështetje të paqes dhe kundër përshkallëzimit të konfliktit, veçanërisht në raport me tensionet mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit.

