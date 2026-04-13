Gjermania ul përkohësisht taksat e karburantit pas rritjes së çmimit të naftës nga tensionet në Lindjen e Mesme

Gjermania ka vendosur të ulë përkohësisht taksat mbi karburantet pas rritjes së ndjeshme të çmimeve të naftës, të shkaktuara nga përshkallëzimi i konfliktit në Lindjen e Mesme. Masa synon të lehtësojë presionin mbi familjet dhe bizneset në një periudhë pasigurie ekonomike.
Qeveria gjermane ka miratuar uljen e taksës së karburantit me 17 cent për litër për benzinë dhe naftë, me kohëzgjatje dy mujore. Sipas autoriteteve, ndërhyrja është e përkohshme dhe vjen si përgjigje ndaj rritjes së menjëhershme të kostove të energjisë në tregjet ndërkombëtare.
Kancelari Friedrich Merz deklaroi se pasojat e konfliktit nuk do të jenë afatshkurtra dhe se ekonomia gjermane do të vazhdojë t’i ndjejë efektet edhe pasi situata të stabilizohet. Ai shtoi se qeveria do të ndërmarrë çdo masë të mundshme për të ruajtur konkurrueshmërinë ekonomike dhe për të mbështetur qytetarët.
Përveç uljes së taksave, bizneset do të kenë mundësi të japin një bonus deri në 1,000 euro për punonjësit pa taksa dhe kontribute sigurimi, si pjesë e paketës së lehtësimit ekonomik.
Mediat ndërkombëtare theksojnë se vendimi ka edhe një dimension politik, pasi në vend është rritur presioni për reagim të shpejtë ndaj rritjes së kostove të jetesës.
Ekonomia gjermane mbetet në një periudhë të brishtë, pas tkurrjeve të viteve të fundit dhe rritjes së ulët ekonomike, ndërsa rritja e re e çmimeve të energjisë pritet të shtojë sfidat për qeverinë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd