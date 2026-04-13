Paralajmërimi i Ankarasë: Pas Iranit, radhën mund ta ketë Turqia

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se ekziston rreziku që Izrael, pas përballjes me Iranin, të mund të kërkojë një kundërshtar të ri, duke përmendur mundësinë që Turqia të shihet si objektiv i ardhshëm.
Gjatë një paneli në Ankara, Fidan tha se sipas vlerësimit të Ankarasë, tensionet në rajon mund të zhvendosen drejt fronteve të tjera, përfshirë Sirinë, të cilën ai e cilësoi si një zonë me rrezik të lartë sigurie për Turqinë.
Ai u shpreh se zhvillimet aktuale në konfliktin Izrael–Iran mund të ndikojnë në dinamikën rajonale, por nuk përjashtojnë përshkallëzime të mëtejshme në periudhën e ardhshme.
Fidan theksoi gjithashtu rëndësinë e garantimit të lirisë së qarkullimit në rrugët ndërkombëtare detare, duke paralajmëruar se stabiliteti në zona strategjike si Ngushtica e Hormuzit duhet të sigurohet përmes diplomacisë dhe jo përmes forcës.
Ai kritikoi gjithashtu format e bashkëpunimit rajonal që përfshijnë disa shtete të Mesdheut Lindor, duke argumentuar se ato, sipas tij, rrisin tensionet në vend që t’i ulin.
Në përfundim, kryediplomati turk bëri thirrje për një kornizë të përbashkët sigurie në Lindjen e Mesme, të bazuar në respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të shteteve.
