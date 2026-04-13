Gjykata lë në burg të dyshuarit për vrasjen e Renis Dobra
Transmetuar më 13-04-2026, 18:11

Gjykata e Posaçme ka konfirmuar masën e sigurisë “arrest në burg” për katër personat e dyshuar si autorë të rrëmbimit dhe vrasjes së 23-vjeçarit Renis Dobra.

Vendimi u la në fuqi për të dyshuarit Petrit Çakraj dhe vëllezërit Aleksandër Bushgjokaj, Kristi Bushgjokaj dhe Fatjon Bushgjokaj.

Sipas gjykatës, nuk ekzistojnë kushte ligjore për ndryshimin apo zëvendësimin e masës së sigurisë, duke vlerësuar se provat dhe rrethanat e çështjes justifikojnë vijimin e paraburgimit.

Të dyshuarit akuzohen se kanë rrëmbyer dhe më pas vrarë të riun, trupin e të cilit dyshohet se e kanë hedhur në lumë.

Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë, ndërsa autoritetet pritet të sqarojnë rrethanat dhe motivet e krimit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

